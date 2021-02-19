NASA оприлюднило вражаючі знімки Марса, які зробила станція Perseverance під час приземлення.

Марсохід Perseverance увійшов в атмосферу Марса всього за сім хвилин. Він загальмував падіння в атмосфері планети, випустив парашут, вибрав місце приземлення і сів на поверхню планети.







NASA показало дивовижні фото Марса / 2 фотографии

Апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря. Також він має два мікрофони, які дадуть людям змогу почути, як звучить Марс.

Окрім того, аерокосмічне агентство США вело трансляцію історичної події.

18 лютого NASA посадило на Марс орбітальну станцію Perseverance, яка вивчатиме поверхню планети.

Фото: NASA