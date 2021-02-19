Rage 2: Epic Games Store роздає гру безкоштовно

Rage 2 – популярний шутер про виживання після падіння астероїда на Землю пропонують встановити зі 100% знижкою. Сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store продовжує щотижневу безкоштовну роздачу ігор.
За сюжетом цієї гри, на планету Земля впав астероїд, який знищив близько 80% населення. Внаслідок катастрофи розпочався хаос: усі дії уряду спрямовані на ствердження панування, число тих, що вижили продовжує зменшуватися, а на дорогах орудують бандити.
Гравцям Rage 2 потрібно буде взяти на себе роль останнього рейнджера Пусток Уокера. За сюжетом потрібно знайти технології, здатні побороти уряд.
Найпопулярніша гра
Найпопулярнішою грою в Україні стала World of Tanks – у неї грають 16% українців.
Середній вік гравця – 31 рік. Основні мотиви – це бажання розслабитися та чимось себе зайняти. Окрім того, Українці ще грають у FIFA20/FIFA21, Minecraft, Grand Theft Auto V та Counter -Strike: Global Offensive.