Скільки калорій в курці

Калорійність курки
Дієтологи недарма радять додавати це м’ясо до свого раціону. Але перед тим, як вживати його, треба розуміти, від чого залежить калорійність курки.
Калорійність цілої курки становить в середньому 230 ккал на 100 грамів.
Найдієтичніша частина курки – грудка. На 100 грамів сирого філе припадає лише 155 калорій. Також 100 грамів курятини передбачають: 12,6 г білків, 1,6 г жирів та лише 0,9 г вуглеводів.
Калорійність курячого стегна становить 180 ккал на 100 грамів, а у курячих крильцях вона становитиме 190 ккал на 100 грамів.
Калорійність відвареної та запеченої курки
Калорійність білого м’яса безпосередньо залежить від способу його приготування.
Найбільшу користь для організму людини несе відварене м’ясо. В ньому зберігаються майже всі корисні нутрієнти.
Калорійність відвареної курки становить 170 ккал на 100 грамів, а в разі запікання калорійність становитиме 190 ккал на 100 грамів.
Якщо ви прагнете звести до мінімуму калорійність курки, то радимо вживати її без шкірки. В ній міститься найбільша кількість жирів.
Найбільше користі для вашого організму принесе куряче філе.
Калорійність відвареного філе становить 110 ккал на 100 грамів, а після запікання вона становить 130 ккал на 100 грамів.
Калорійність смаженої та тушкованої курки
Калорійність смаженої курки становить в середньому 250 ккал на 100 грамів. Після тушкування калорійність становитиме 180 ккал на 100 грамів.
Як зменшити шкоду від смаженої курки?
Перед приготуванням смаженої курки з неї необхідно повністю зняти шкіру і видалити підшкірний жир. Смажити курку краще на грилі або в духовці, без використання масла та інших жирів.
Калорійність курки гриль
Калорійність курки гриль становить 240 ккал на 100 грамів. Такий варіант приготування складно назвати дієтичним, адже в ній міститься велика кількість жирів та холестерину.
Калорійність плову з куркою
Калорійність плову з куркою становить 230 ккал на 100 грамів. Це чудова страва, в якій є всі необхідні нутрієнти для організму людини.
Калорійність шаурми з куркою
Основою смачної шаурми є м’ясо. Від нього напряму залежить калорійність цієї страви.
Середня калорійність традиційної шаурми з куркою становить 170 ккал на 100 грамів.
Якщо ви хочете зменшити калорійність страви, то чудовим варіантом буде використовувати для заправки не майонез, а нежирну сметану.
Калорійність шаурми зі сметаною становить 130 ккал на 100 грамів готового продукту.
Калорійність борщу з куркою
У класичному варіанті приготування борщ є досить калорійною стравою. Якщо ви не хочете відмовляти собі в цій страві, то чудовою альтернативою стане борщ, зварений на білому м’ясі.
У такому випадку калорійність страви знизиться, а смакові якості борщу збережуться.
Калорійність борщу, звареного на курячому бульйоні, становить лише 56 ккал на 100 грамів.
Калорійність салату Цезар з куркою
Калорійність салату Цезар з куркою становить 180 ккал на 100 грамів.