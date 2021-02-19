Скільки калорій в курці

Куряче м’ясо вважається ідеальним продуктом для схуднення. Позитивна дія на організм людини обумовлена багатим складом цього продукту. Курка містить велику кількість легкозасвоюваного білка та амінокислот. Крім того, в її складі майже немає насичених жирів, а на 100 грамів курки припадає лише 113 калорій. При цьому курка багата вітамінами А, В1, В2, В5, В6, В9, В12 та мікро- і макроелементами.

Білок з курки засвоюється організмом людини набагато легше, ніж з яловичини та свинини. Крім цього, її м’ясо має надзвичайну популярність серед дієтологів та спортсменів, тому що у його складі наявна така амінокислота, як глутамін. Вона відіграє ключову роль у збільшенні м’язової маси.

Яка калорійність курки та в чому полягає її користь для організму людини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.