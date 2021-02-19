Потепління в Україну прийде вже завтра, 20 лютого. У західних та південних областях денна температура повітря підвищиться до +1+5 градусів, на Закарпатті – до +7.

За прогнозами синоптика Наталі Діденко, на решті території України протягом дня очікується від 0 до -5, у північних та північно-східних областях місцями до -8.

Вона наголосила, що в ніч проти суботи ще буде сильний мороз, а проти неділі – вже помірний.

– Вдень у неділю практично повсюди буде або близько 0 градусів, або з “плюсами”, – додала Діденко.

Великих снігопадів вдень у суботу та неділю синоптик не прогнозує.

– Хіба якісь приватні снігові осередки торкнуться північних та східних областей, але не суттєво, – зазначила вона.

Діденко також розповіла про погоду у Києві 20-21 лютого:

– У столицю йде потепління. Найближчої ночі ще побуде мороз, до -13 -15 градусів, але вже завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0 -2. Надалі потепління посилиться, – підсумувала синоптик.

Погода в Україні на вихідні

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують в суботу, 20 лютого, сніг і мороз, а в неділю, 21 лютого, потепління і припинення опадів.

Детальний прогноз погоди на вихідні в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Наталя Діденко