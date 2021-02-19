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Факти / Lifestyle
Марина Михайлюта |

Весняний манікюр 2021: що буде в моді

Навесні буде в моді і ніжний, і яскравий манікюр. Особливо актуальними стануть відтінки синього, нейл-дизайн фольгою та в техніці омбре. Які нас чекають тренди манікюру навесні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Весняний манікюр 2021: що буде в моді

Ніжна пастель

Ніжні пастельні тони – тренд у 2021 році. Дизайн можна виконати у техніці омбре або однотонним. Весняний манікюр 2021 у пастельних тонах елегантно виглядає на будь-якій формі і довжині.

Це вдале рішення, зокрема, і для коротких нігтів, яке приховає будь-які недосконалості. Якщо нігті пошкоджені і ламкі, неяскраве нюдовое покриття буде дуже доречним.

Манікюр 2020 року

Манікюр 2020 року

Декор фольгою

Дизайн фольгою – дуже простий і швидкий. Шматочки фольги виглядають святково і піднімають настрій. Їх можна нанести на один або два пальчики. Головне – не перестаратись.

Манікюр 2020 року

Манікюр 2020 року

Будь-які відтінки синього

Наймодніший манікюр 2021 року буде в синіх тонах. Нейл-дизайн можна виконати у фіолетових, лілових, кобальтових відтінках.

Синій добре виглядає і на всіх нігтях, і в поєднанні з дизайном. Головне – обрати соковиті нетемні кольори. Манікюр вийде легким, витонченим і довго не набридне.

Манікюр 2020 року

Весняний манікюр 2020

Весняний манікюр 2020

Negative space

Напівпрозоре покриття в стилі negative space навесні буде в тренді. В цьому випадку на один або кілька пальців наноситься прозорий лак. Потім дизайн можна доповнити квітковим орнаментом, нехитрим геометричним візерунком або розбавити контрастними відтінками.

Весняний манікюр 2020

Яскрава втирка

Втирка виглядає свіжою і святковою. Вона прикрасить нейл-дизайн і буде довго триматись на нігтях. Обирайте соковиті відтінки бузкового, фіолетового, блакитного, які поєднуються з основним покриттям.

Такий манікюр поліпшить настрій і зробить ваш образ по-справжньому яскравим.

Весняний манікюр 2020

Матовий дизайн

Матове покриття відрізняється глибиною кольору і лаконічністю. Прикрасити такий дизайн можна невеликими стразами або лунками. Матовий манікюр вдало поєднується також із технікою negative space.

Тренди манікюру навесні 2020

Ніжні квіти

Милі квіточки будуть доречні в трендовому манікюрі 2021 року. Варіантів багато: міні-бутони, великі гілочки, мінімалістичні принти, ніби наповнені повітрям. Кольорові рішення повинні бути максимально натуральними. Важливо використовувати фарби, які дарує сама природа.

Тренди манікюру навесні 2020

Тренди манікюру навесні 2020

Соковиті фарби

Весна – це вдалий час для яскравого манікюру, в якому поєднується кілька соковитих відтінків. Експериментуйте з фарбами, але будьте обережні з дизайном. Якщо на нігтях вже є два-три кольори, то каміння, лунки, втирка будуть зайвими.

Тренди манікюру навесні 2020

Червоний – завжди в тренді

Манікюр у червоних тонах – це класика, яка завжди залишається в тренді, зокрема навесні 2021 року. Такий нейл-арт підійде і до ділового костюма, і до вечірнього вбрання. Він відмінно виглядає і на коротких, і на довгих нігтях.

Запитайте у свого майстра, які відтінки червоного він може вам запропонувати, і завжди залишайтеся яскравими і чарівними.

Тренди манікюру навесні 2020

Раніше Факти ICTV розповідали про 5 причин, чому чоловікові потрібно робити манікюр і педикюр. 

Фото: Dreamstime

Читайте: Манікюр на День святого Валентина 2021

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