Відвоював звання: Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі

Ілон Маск вдруге в цьому році став найбагатшою людиною у світі. Вперше він отримав таке звання у січні 2021 року.

В обох випадках це сталося через зростання акцій заснованої Маском компанії Tesla, яка спеціалізується на створенні електрокарів. Зараз його статок оцінюється в майже $200 млрд.

На другому місці в списку найбагатших людей у світі – засновник інтернет-сервісу Amazon Джефф Безос, який тижнем раніше відібрав це звання в Ілона Маска. Статок Безоса зараз оцінюється в $194 млрд.

Третє місце традиційно займає глава корпорації комп’ютерних технологій Microsoft Білл Гейтс з цифрою у понад $136 млрд.

На четвертому місці – глава французької компанії Louis Vuitton Moet Hennessy та бізнесмен Бернар Арно зі статком у $115 млрд.

П’яте місце отримав засновник соціальної мережі Facebook американський програміст та підприємець Марк Цукерберг з цифрою в $102 млрд.

Безос покине пост гендиректора Amazon

Джефф Безос йде з посади гендиректора Amazon, яку він заснував майже 30 років тому. Безос планує надалі брати участь в ініціативах Amazon, але першочергово підприємець хоче зосередитися на інших своїх захоплення.

Гендиректором стане Енді Ясси, який очолює бізнес хмарних обчислень Amazon. За попередніми даними, зміна відбудеться у другій половині 2021 року.