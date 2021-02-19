19 лютого в Україні відзначають День державного герба. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Саме він став головним елементом великого державного герба України.

Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів відзначається в багатьох країнах 19 лютого.

Згідно з церковним календарем, віряни 19 лютого вшановують пам’ять преподобного Вуколи – першого єпископа, який служив в Малій Азії.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Іменини: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа і Христина.

Народні прикмети на 19 лютого:

Якщо у цей день посилиться мороз, то чекайте на бурхливу весну.

Відлига у цей день – до поганого удою у корів.

Що не можна робити 19 лютого:

У цей день не можна з’ясовувати у вагітної жінки стать майбутньої дитини.

Заборонено голосно розмовляти та кричати.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.