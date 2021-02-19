Які свята відзначають 20 лютого і кого потрібно привітати з днем ангела – читайте в матеріалі.

20 лютого – яке сьогодні свято

20 лютого в Україні відзначають День пам’яті героїв Небесної сотні. У цей день вшановують усіх протестувальників, які загинули на Майдані під час Революції гідності у 2014 році.

Також 20 лютого православні вшановують пам’ять преподобного Луки Елладського. Цей день вважається особливим з тієї причини, що в храмах згадують одну з притч, які розповів Ісус Христос своїм учням.

Крім того, сьогодні Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice), який відзначається щорічно з 2009 року.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Іменини 20 лютого

20 лютого іменини святкують Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія і Юліан.

Прикмети на 20 лютого

Вітер обіцяє хороший врожай зернових культур.

Якщо сонце на заході забарвлюється в багрянець, літо буде прохолодним.

Що не можна робити 20 лютого

Не можна справляти весілля на Луку, адже це поминальний день. Укладення шлюбу 20 лютого – поганий знак.

Небажано жінкам носити сукню зеленого кольору і щось купувати – це обіцяє неприємності.

Останній місяць зими вже майже добігає кінця. Але все ж у календарі свят на лютий 2021 ще залишилось кілька дат, з якими варто привітати один одного. Переглянути їх можна у нашому матеріалі.