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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Жителів Чехії зобов’язали носити одразу дві маски

Влада Чехії зобов’язала громадян носити одночасно дві медичні маски у громадських місцях.

Жителів Чехії зобов’язали носити одразу дві маски

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни повідомив, що з 19 лютого у громадському транспорті, лікарнях та магазинах людям обов’язково потрібно носити дві хірургічні маски, одягнені одну на одну, або ж респіратори.

Уряд ухвалив таке рішенне для боротьби з розповсюдженням коронавірусу, оскільки в Чехії продовжує погіршуватися ситуація із захворюванням.

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Натомість лікар загальної гігієни Юлій Жигалов пояснив, що рекомендації щодо носіння одразу двох масок у громадських місцях для боротьби з коронавірусом є необґрунтованими.

Джерело: iDNES

Фото: Pixabay

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