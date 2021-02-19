Жителів Чехії зобов’язали носити одразу дві маски

Влада Чехії зобов’язала громадян носити одночасно дві медичні маски у громадських місцях.

Міністр охорони здоров’я Чехії Ян Блатни повідомив, що з 19 лютого у громадському транспорті, лікарнях та магазинах людям обов’язково потрібно носити дві хірургічні маски, одягнені одну на одну, або ж респіратори.

Уряд ухвалив таке рішенне для боротьби з розповсюдженням коронавірусу, оскільки в Чехії продовжує погіршуватися ситуація із захворюванням.

Читайте У Норвегії можуть рекомендувати носити одразу дві маски

Натомість лікар загальної гігієни Юлій Жигалов пояснив, що рекомендації щодо носіння одразу двох масок у громадських місцях для боротьби з коронавірусом є необґрунтованими.

Джерело: iDNES