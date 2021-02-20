Чим відрізняються суші від ролів

Напевно, кожен якщо не куштував їх, то чув про суші та роли. Японська кухня все більше набирає популярності не лише в Україні, але і по всьому світу.

Але яка ж відмінність між суші та ролами? Чи це одне і те ж? Факти ICTV розкажуть вам, чим же вони відрізняються.

Що таке суші

Суші – це традиційна страва в Японії. Вони мають вигляд продовгуватого так званого коржика з рису, зверху якого кладуть рибу або інші морепродукти. Традиційно риба має бути сирою, а васабі та імбир додають для протимікробного ефекту. Це вже європейці трохи видозмінили рецепт і почали рибу маринувати та обжарювати.

Що таке роли

Роли – це різновид суші, які обов’язково готуються за допомогою норі, спресованих та висушених водоростей. На норі кладуться рис, морепродукти, овочі та сир, і все це згортається рулетиком, а потім розрізається на частинки.

Чим відрізняються суші та роли

– Ролів за один раз можна нарізати кілька штучок, суші – готуються поштучно;

– При виготовленні ролів завжди використовуються норі, а суші можна лише перев’язати тонкою стрічкою водоростей;

– Рису завжди додають більше у роли, а в суші основним інгредієнтом буде риба.

Як готувати суші та роли

Для приготування нам обов’язково знадобляться такі інгредієнти:

Рис з високим вмістом клейковини

Цукор

Сіль

Японський оцет

Норі

Морепродукти

Для приготування суші ми маємо викласти руками овал з рису та покласти на нього рибу, креветку чи інший морепродукт. Також можемо все скріпити стрічкою норі, але це за бажанням.

Для приготування ролів ми маємо викласти на спеціальний бамбуковий килимок норі, а потім розподілити по усій площині рис. Далі викладаємо начинку, в якості неї можемо взяти все, що забажаємо: рибу, овочі чи сир (найкраще підійде філадельфія). Згортаємо все рулетиком та розрізаємо.

А головне пам’ятайте, що у виготовленні будь-якої страви ніхто не забороняє нам експериментувати.