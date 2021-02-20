Всесвітній день алкоголіка відзначається щорічно 20 лютого. Він покликаний підняти тему алкоголізму серед населення, а святкувати його, великою мірою, повинні алкоголіки, які перемогли залежність.
У всьому світі існують спеціальні центри, що допомагають у лікуванні, реабілітаційні програми, терапії.
Крім того, від цього недуга постраждали багато знаменитостей, які потім направляли величезні кошти на боротьбу з алкоголізмом.
Формально найкращим способом відсвяткувати залишається тверезість.
Однак, якщо вже сильно хочеться підколоти друзів та іронічно привітати їх Днем алкоголіка, то Факти ICTV підготували привітання в СМС.
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Всіх грошей заробити не можна. Але пропити можна. Пам’ятай, друже! Зі святом.
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Пий – помреш, не пий – помреш, так що пий, поки живеш. З Днем алкоголіка!
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Придуманий на світі не даремно
Алкоголіка день.
Збиратися вам, друзі,
Нехай не буде лінь!
Збирайтеся мерщій,
Швидко наливайте,
І цей прекрасний день
Зараз відзначайте!
Щоб було добре
У вашої компанії,
Нехай не буде між вами
Сварки, бійки, фальші!
Календар свят на лютий
У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.
Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат.