Всесвітній день алкоголіка відзначається щорічно 20 лютого. Він покликаний підняти тему алкоголізму серед населення, а святкувати його, великою мірою, повинні алкоголіки, які перемогли залежність.

У всьому світі існують спеціальні центри, що допомагають у лікуванні, реабілітаційні програми, терапії.

Крім того, від цього недуга постраждали багато знаменитостей, які потім направляли величезні кошти на боротьбу з алкоголізмом.

Формально найкращим способом відсвяткувати залишається тверезість.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Однак, якщо вже сильно хочеться підколоти друзів та іронічно привітати їх Днем алкоголіка, то Факти ICTV підготували привітання в СМС.

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Всіх грошей заробити не можна. Але пропити можна. Пам’ятай, друже! Зі святом.

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Пий – помреш, не пий – помреш, так що пий, поки живеш. З Днем алкоголіка!

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Придуманий на світі не даремно

Алкоголіка день.

Збиратися вам, друзі,

Нехай не буде лінь!

Збирайтеся мерщій,

Швидко наливайте,

І цей прекрасний день

Зараз відзначайте!

Щоб було добре

У вашої компанії,

Нехай не буде між вами

Сварки, бійки, фальші!

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат.