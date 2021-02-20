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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

До +4 удень та до -17 уночі: прогноз погоди в Україні на 20 лютого (КАРТА)

20 лютого в Україні найтепліше буде на Заході та Півдні. На решті території погода все ще буде морозною і без істотних опадів. Вітер – переважно південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

прогноз погоди_погода

На Сході денна температура сягатиме до -4°, вночі – до -16°.

На Заході буде тепліше. Удень стовпчики термометрів підніматимуться до +4°, вночі очікується мороз до -9°.

На Півдні синоптики прогнозують до +3° удень та до -14° уночі.

На Півночі денна температура становитиме до -7°, нічна – до -19°.

У Центрі вдень 20 лютого очікується незначний мороз до -4°, уночі – до -17°.

У Києві температура повітря вдень становитиме до -3° вдень, уночі – до -14°.

Погода 20 лютого

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 21 лютого буде хмарно всюди, крім західних областей. Там час від часу з’являтиметься сонце.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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