20 лютого в Україні найтепліше буде на Заході та Півдні. На решті території погода все ще буде морозною і без істотних опадів. Вітер – переважно південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.
На Сході денна температура сягатиме до -4°, вночі – до -16°.
На Заході буде тепліше. Удень стовпчики термометрів підніматимуться до +4°, вночі очікується мороз до -9°.
На Півдні синоптики прогнозують до +3° удень та до -14° уночі.
На Півночі денна температура становитиме до -7°, нічна – до -19°.
У Центрі вдень 20 лютого очікується незначний мороз до -4°, уночі – до -17°.
У Києві температура повітря вдень становитиме до -3° вдень, уночі – до -14°.
Прогноз погоди в Україні на вихідні
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 21 лютого буде хмарно всюди, крім західних областей. Там час від часу з’являтиметься сонце.
Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні читайте в матеріалі Фактів ICTV.