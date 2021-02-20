20 лютого в Україні найтепліше буде на Заході та Півдні. На решті території погода все ще буде морозною і без істотних опадів. Вітер – переважно південно-західний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

На Сході денна температура сягатиме до -4°, вночі – до -16°.

На Заході буде тепліше. Удень стовпчики термометрів підніматимуться до +4°, вночі очікується мороз до -9°.

На Півдні синоптики прогнозують до +3° удень та до -14° уночі.

На Півночі денна температура становитиме до -7°, нічна – до -19°.

У Центрі вдень 20 лютого очікується незначний мороз до -4°, уночі – до -17°.

У Києві температура повітря вдень становитиме до -3° вдень, уночі – до -14°.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 21 лютого буде хмарно всюди, крім західних областей. Там час від часу з’являтиметься сонце.

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні читайте в матеріалі Фактів ICTV.