NASA опублікувала кольорові фото Марса з апарата Perseverance

Національна космічна агенція США NASA опублікувала кольорові знімки з поверхні Марсу. Фотографії надіслав на Землю апарат компанії Perseverance, який напередодні здійснив посадку на “червону планету”.

Пристрій Perseverance самостійно пересувається Марсом. Він обладнаний багатьма камерами, мікрофонами, а також спеціальним дроном.

Найближчим часом інженери NASA зможуть отримати відеозапис з марсохода.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd

