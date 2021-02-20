NASA опублікувала кольорові фото Марса з апарата Perseverance

Національна космічна агенція США NASA опублікувала кольорові знімки з поверхні Марсу. Фотографії надіслав на Землю апарат компанії Perseverance, який напередодні здійснив посадку на “червону планету”.
Пристрій Perseverance самостійно пересувається Марсом. Він обладнаний багатьма камерами, мікрофонами, а також спеціальним дроном.
Найближчим часом інженери NASA зможуть отримати відеозапис з марсохода.
The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG
— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd
— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04
— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021
Що відомо про апарат Perseverance
Посадка апарту Perseverance на планету Марс відбулася 18 лютого, подію транслювали в прямому ефірі. Марсохід вдалося доставити на планету за допомогою ракети-носія за півроку.
Орбітальна станція Perseverance проведе на поверхні планети більше року. Її місія – детально вивчити життєздатність Марсу, проаналізувати клімат та природні ресурси.