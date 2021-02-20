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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

NASA опублікувала кольорові фото Марса з апарата Perseverance

Національна космічна агенція США NASA опублікувала кольорові знімки з поверхні Марсу. Фотографії надіслав на Землю апарат компанії Perseverance, який напередодні здійснив посадку на “червону планету”.

NASA опублікувала кольорові фото Марса з апарата Perseverance

Пристрій Perseverance самостійно пересувається Марсом. Він обладнаний багатьма камерами, мікрофонами, а також спеціальним дроном.

Найближчим часом інженери NASA зможуть отримати відеозапис з марсохода.

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Що відомо про апарат Perseverance

Посадка апарту Perseverance на планету Марс відбулася 18 лютого, подію транслювали в прямому ефірі. Марсохід вдалося доставити на планету за допомогою ракети-носія за півроку.

Орбітальна станція Perseverance проведе на поверхні планети більше року. Її місія – детально вивчити життєздатність Марсу, проаналізувати клімат та природні ресурси.

Фото: Getty Images

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