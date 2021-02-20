21 лютого у світі відзначають низку свят. Згідно з церковним календарем на 2021 рік, в цей день також день ангела святкують декілька власників красивих та милозвучних імен. Факти ICTV розповідають, які свята 21 лютого та у кого іменини в цей день.

21 лютого – яке сьогодні свято

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. За даними ЮНЕСКО, у світі налічується близько 6 тис. мов, половині з них загрожує зникнення.

А православні християни у цей день вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа.

У народі 21 лютого заведено точити ножі – тоді весь рік у хаті буде достаток і удача.

Іменини 21 лютого

Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан та Макар.

Прикмети на 21 лютого

Грім на Захарія – до багатого врожаю та дощового літа.

Собака качається в снігу – скоро прийде тепло.

Мороз 21 лютого – зима скоро завершиться.

Якщо на Захарія холодно, березень буде теплим.

Що не можна робити 21 лютого

Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.

Також не варто ходити до стоматолога.

Календар свят на 2021 рік

В Україні є низка неофіційних свят, які відзначають представники різних галузей. Наприклад, у 2021 році своє професійне свято відзначають працівники медичної, охоронної та освітньої сфери, а також представники інших галузей.

Згідно з календарем неофіційних свят 2021, у цьому році святкують Всесвітній день компліменту, Всесвітній день сну, Міжнародний день танцю, День матері, Всесвітній день поцілунку, а також Міжнародний день миру.