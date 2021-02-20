PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 21 лютого

21 лютого у світі відзначають низку свят. Згідно з церковним календарем на 2021 рік, в цей день також день ангела святкують декілька власників красивих та милозвучних імен. Факти ICTV розповідають, які свята 21 лютого та у кого іменини в цей день.

календар

21 лютого – яке сьогодні свято

21 лютого – Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. За даними ЮНЕСКО, у світі налічується близько 6 тис. мов, половині з них загрожує зникнення.

А православні християни у цей день вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа.

У народі 21 лютого заведено точити ножі – тоді весь рік у хаті буде достаток і удача.

Іменини 21 лютого

Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан та Макар.

Прикмети на 21 лютого

  • Грім на Захарія – до багатого врожаю та дощового літа.
  • Собака качається в снігу – скоро прийде тепло.
  • Мороз 21 лютого – зима скоро завершиться.
  • Якщо на Захарія холодно, березень буде теплим.
Читайте
Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Що не можна робити 21 лютого

  • Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.
  • Також не варто ходити до стоматолога.

Календар свят на 2021 рік

В Україні є низка неофіційних свят, які відзначають представники різних галузей. Наприклад, у 2021 році своє професійне свято відзначають працівники медичної, охоронної та освітньої сфери, а також представники інших галузей.

Згідно з календарем неофіційних свят 2021, у цьому році святкують Всесвітній день компліменту, Всесвітній день сну, Міжнародний день танцю, День матері, Всесвітній день поцілунку, а також Міжнародний день миру.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка