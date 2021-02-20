21 лютого у світі відзначають низку свят. Згідно з церковним календарем на 2021 рік, в цей день також день ангела святкують декілька власників красивих та милозвучних імен. Факти ICTV розповідають, які свята 21 лютого та у кого іменини в цей день.
21 лютого – яке сьогодні свято
21 лютого – Міжнародний день рідної мови, встановлений ООН у 1999 році з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. За даними ЮНЕСКО, у світі налічується близько 6 тис. мов, половині з них загрожує зникнення.
А православні християни у цей день вшановують пам’ять святого Захарія Серповидця. Таке прізвисько пророк отримав через сон, в якому побачив великий серп, що літав у повітрі. Насправді то був сувій з одкровеннями від Господа.
У народі 21 лютого заведено точити ножі – тоді весь рік у хаті буде достаток і удача.
Іменини 21 лютого
Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан та Макар.
Прикмети на 21 лютого
- Грім на Захарія – до багатого врожаю та дощового літа.
- Собака качається в снігу – скоро прийде тепло.
- Мороз 21 лютого – зима скоро завершиться.
- Якщо на Захарія холодно, березень буде теплим.
Що не можна робити 21 лютого
- Слід уникати хірургічних втручань, краще перенести операцію на інший день.
- Також не варто ходити до стоматолога.
Календар свят на 2021 рік
В Україні є низка неофіційних свят, які відзначають представники різних галузей. Наприклад, у 2021 році своє професійне свято відзначають працівники медичної, охоронної та освітньої сфери, а також представники інших галузей.
Згідно з календарем неофіційних свят 2021, у цьому році святкують Всесвітній день компліменту, Всесвітній день сну, Міжнародний день танцю, День матері, Всесвітній день поцілунку, а також Міжнародний день миру.