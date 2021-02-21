День ангела жінки з іменем Галина святкують кілька разів на рік – 23 березня, 29 квітня та 23 лютого. Її характер відрізняється спокоєм і стриманістю.

Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте і спокійне море.

Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках з Днем ангела Галини 2021.

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До слова, Факти ICTV підготували календар зі святами на березень 2021. Цей місяць має одне державне свято – Міжнародний жіночий день, яке припадає на понедок, а отже в українців буде додатковий вихідний.