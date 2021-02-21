21 лютого відзначають День жіночого щастя. Цей день прийнято проводити з посмішкою і тільки хорошим настроєм.

Це свято створено для того, щоб жінки отримували більше позитивних емоцій, а настрій поліпшувався з кожною хвилиною.

В цей прекрасний день привітання отримують матері, дружини, колеги і навіть просто знайомі.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Було б чудово, щоб люди кожен день відзначали свято щастя і любові. Однак, на жаль, цей день всього лише раз на рік.

Дівчатам в цей день потрібно розслабитися і отримати максимум задоволення від життя.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат.