21 лютого відзначають День жіночого щастя. Цей день прийнято проводити з посмішкою і тільки хорошим настроєм.
Це свято створено для того, щоб жінки отримували більше позитивних емоцій, а настрій поліпшувався з кожною хвилиною.
В цей прекрасний день привітання отримують матері, дружини, колеги і навіть просто знайомі.
Було б чудово, щоб люди кожен день відзначали свято щастя і любові. Однак, на жаль, цей день всього лише раз на рік.
Дівчатам в цей день потрібно розслабитися і отримати максимум задоволення від життя.
Календар свят на лютий
У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.
Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат.