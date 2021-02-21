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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Міжнародний День жіночого щастя: привітання в листівках

21 лютого відзначаємо міжнародний День жіночого щастя. В цей день потрібно побажати своїм коханим жінкам, дочкам, матерям, колегам та подругам щастя та нагадати про те, що вони його варті. Факти ICTV підготували найкращі листівки для привітання з цим чудовим святом.

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Свято встановлено не офіційно, відзначають його для того, щоб важливі для вас жінки отримали більше позитивних емоції та неодмінно були щасливими.

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До листівки можна також додати оберемок квітів або щирі обійми, тоді свято пройде на всі 100%.

Привітання в листівках:

Міжнародний день жіночого щастя в Україні: привітання в листівках

Міжнародний день жіночого щастя в Україні: привітання в листівках

Міжнародний день жіночого щастя в Україні: привітання в листівках

Міжнародний день жіночого щастя в Україні: привітання в листівках

Міжнародний день жіночого щастя в Україні: привітання в листівках

Церковні свята 2021

Якщо ви активно слідкуєте за православними святами та дотримуєтесь традицій, Факти ICTV створили календар, у якому зібрали усі найважливіші релігійні дати цього року.

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