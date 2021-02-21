Міжнародний день жіночого щастя в Україні: привітання в листівках

21 лютого відзначаємо міжнародний День жіночого щастя. В цей день потрібно побажати своїм коханим жінкам, дочкам, матерям, колегам та подругам щастя та нагадати про те, що вони його варті. Факти ICTV підготували найкращі листівки для привітання з цим чудовим святом.

Свято встановлено не офіційно, відзначають його для того, щоб важливі для вас жінки отримали більше позитивних емоції та неодмінно були щасливими.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

До листівки можна також додати оберемок квітів або щирі обійми, тоді свято пройде на всі 100%.

Привітання в листівках:

Церковні свята 2021

Якщо ви активно слідкуєте за православними святами та дотримуєтесь традицій, Факти ICTV створили календар, у якому зібрали усі найважливіші релігійні дати цього року.