Щороку весь світ 21 лютого відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято встановили на Генеральній конференції ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Його запровадили, щоб сприяти мовній і культурній різноманітності.

Дату 21 лютого обрали не випадково. Саме у цей день у 1952 році від куль поліцейських у Республіці Бангладеш загинули студенти, які вийшли на акцію протесту на захист своєї рідної мови бенгалі, яку вимагали визнати однією з державних.

Для кожного народу мова – це не лише спосіб спілкування. Це ще й важлива складова національної свідомості людини. Українська мова – одна з найбільш милозвучних, найдавніших і найбагатших мов у світі.

У Міжнародний день рідної мови Факти ICTV нагадують колоритні українські слова, які точно поповнять ваш словниковий запас.

Назирці – йти слідом, услід за кимось, не відстаючи. Не випускати з уваги, непомітно для інших, крадькома.

Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути (Іван Цюпа).

Пантофлі – м’які кімнатні туфлі, капці, зазвичай без підборів.

Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток (Агатангел Кримський).

Слоїк – висока посудина зі скла, глини, фаянсу; майже циліндричної форми з трохи звуженою верхньою частиною; скляна, глиняна або фаянсова банка.

На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках (Михайло Коцюбинський).

Комиза – примхлива людина, вередун.

Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали, жбурляти одяг, зривати скатерки, здирати простирадла, здобути врешті реноме комизи й вереди (Юрко Іздрик).

Путівець – польова дорога між селами.

Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями (Павло Автомонов).

Замислівка – витівниця, людина, яка любить щось вигадувати.

То то ж була вигадчиця, то то ж була замислівка! (Марко Вовчок).

Банькатий – надто опуклий, витріщений (про очі).

Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу (Іван Ле).

Збагатившись знаннями, ви можете перевірити, наскільки добре знаєте українську мову. Для цього потрібно пройти наш заплутаний тест.

Після нього ви точно зможете визначити свій рівень знань рідної мови.