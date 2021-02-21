Погода на 21 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

21 лютого в Україні синоптики прогнозують незначне потепління, проте у країні залишатиметься холодна погода.

Очікується сніг в деяких областях, однак водночас на території країни протягом дня світитиме сонечко.

Також у деяких місцевостях очікується сніг як днем, так і вночі. Синоптики радять українцям тепло одягатися, щоб захистити своє здоров’я.

Днем на території України на півдні температура до +4, на сході до +1, в центрі до +3, на півночі до +4, на заході до +5. У Києві ясна погода, температура – від +1 до +3.

Вночі значно похолоднішає, у деяких областях температура знизиться до дев’яти градусів.

На півдні вночі буде похолодання до -4, на сході до -9, в центрі до -3, на півночі до -4, на заході до -8. У Києві температура від 0 до -2.

Коли буде весняна погода

2 лютого бабак-провісник Тимко III спрогнозував, коли в Україну прийде весна у 2021 році. У світі існує прикмета будити бабака 2 лютого для того, щоб звір міг передбачити, коли настане весняна погода.

Також завдяки цій традиції бабак може спрогнозувати, коли чекати потепління в Україні. Згідно з прогнозом Тимка III, в Україні буде рання весна. Приблизно до середини березня на території країни почнеться тотальне потепління.