22 лютого відзначають одразу кілька свят, зокрема Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Дата обрана у зв’язку з тим, що 22 лютого 1990 року Уряд Великої Британії опублікував Хартію жертв злочинів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день роздумів і День засновників руху скаутів.

22 лютого вшановується пам’ять святих Панкратія і Микити. У цей день селяни плели постоли з лика і льону. У народі вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то вона швидко піде.

Іменини 22 лютого відзначають Геннадій, Інокентій, Іван, Петро, Василь і Тихон.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Прикмети на 22 лютого:

Дуже темна ніч – до закінчення зими.

Шумить ліс – до швидкого тепла.

Відлига-зима не піде ще дуже довго.

Що не можна робити 22 лютого:

Сваритися.

Виходити ввечері з дому.

Календар свят на березень

Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.

8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.

Детальний календар свят на березень 2021, читайте на сайті Факти ICTV.