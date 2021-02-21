22 лютого відзначають одразу кілька свят, зокрема Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
Дата обрана у зв’язку з тим, що 22 лютого 1990 року Уряд Великої Британії опублікував Хартію жертв злочинів.
Також сьогодні відзначається Всесвітній день роздумів і День засновників руху скаутів.
22 лютого вшановується пам’ять святих Панкратія і Микити. У цей день селяни плели постоли з лика і льону. У народі вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то вона швидко піде.
Іменини 22 лютого відзначають Геннадій, Інокентій, Іван, Петро, Василь і Тихон.
Прикмети на 22 лютого:
- Дуже темна ніч – до закінчення зими.
- Шумить ліс – до швидкого тепла.
- Відлига-зима не піде ще дуже довго.
Що не можна робити 22 лютого:
- Сваритися.
- Виходити ввечері з дому.
Календар свят на березень
Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.
8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.
Детальний календар свят на березень 2021, читайте на сайті Факти ICTV.