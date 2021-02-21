PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 22 лютого

22 лютого відзначають одразу кілька свят, зокрема Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Какой праздник сегодня, 22 февраля

Дата обрана у зв’язку з тим, що 22 лютого 1990 року Уряд Великої Британії опублікував Хартію жертв злочинів.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день роздумів і День засновників руху скаутів.

22 лютого вшановується пам’ять святих Панкратія і Микити. У цей день селяни плели постоли з лика і льону. У народі вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то вона швидко піде.

Іменини 22 лютого відзначають Геннадій, Інокентій, Іван, Петро, Василь і Тихон.

Читайте
Календар державних свят на 2021 рік

Прикмети на 22 лютого:

  • Дуже темна ніч – до закінчення зими.
  • Шумить ліс – до швидкого тепла.
  • Відлига-зима не піде ще дуже довго.

Що не можна робити 22 лютого:

  • Сваритися.
  • Виходити ввечері з дому.

Календар свят на березень

Календар свят на березень 2021 року має лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день.

8 березня припадає на понеділок, отже в українців буде додатковий вихідний.

Детальний календар свят на березень 2021, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка