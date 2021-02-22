22 лютого – День ангела Геннадія. Що означає ім’я, а також привітання з іменинами дивіться на Фактах ICTV.

Значення імені Геннадій

Це ім’я має давньогрецьке коріння. За однією з версій, воно означає благородний, за іншою – рід, зв’язок з родом.

Раніше це ім’я було дуже популярне в Україні, однак нині батьки не так часто називають так своїх дітей. Геннадії з дитинства мають бешкетний характер, вони дуже рухливі, допитливі.

Однак також вони дуже охайні, що може переростати у нездоровий перфекціонізм.

Привітання з Днем ангела Геннадія у СМС

***

Гено, у житті таким і залишайся,

Успіху багато май.

З Днем ангела тебе я вітаю,

Везіння ніколи не втрачай!

***

Нехай планета обертається,

Годинник невпинно біжить.

У тебе, Гено, все справдиться,

Не зупиняйся ні на мить.

***

Гено, побажати хочу успіху,

Бути таким, як є, завжди,

Життя хай буде втіхою

Побільше щастя та краси.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Привітання з Днем ангела Геннадія у листівках

Православний календар на 2021 рік

За церковним календарем, найбільше свято року – Великдень.

У 2021-му його святкуватимуть 2 травня.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.