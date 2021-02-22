22 лютого – День ангела Геннадія. Що означає ім’я, а також привітання з іменинами дивіться на Фактах ICTV.
Значення імені Геннадій
Це ім’я має давньогрецьке коріння. За однією з версій, воно означає благородний, за іншою – рід, зв’язок з родом.
Раніше це ім’я було дуже популярне в Україні, однак нині батьки не так часто називають так своїх дітей. Геннадії з дитинства мають бешкетний характер, вони дуже рухливі, допитливі.
Однак також вони дуже охайні, що може переростати у нездоровий перфекціонізм.
Привітання з Днем ангела Геннадія у СМС
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Гено, у житті таким і залишайся,
Успіху багато май.
З Днем ангела тебе я вітаю,
Везіння ніколи не втрачай!
***
Нехай планета обертається,
Годинник невпинно біжить.
У тебе, Гено, все справдиться,
Не зупиняйся ні на мить.
***
Гено, побажати хочу успіху,
Бути таким, як є, завжди,
Життя хай буде втіхою
Побільше щастя та краси.
Привітання з Днем ангела Геннадія у листівках
Православний календар на 2021 рік
За церковним календарем, найбільше свято року – Великдень.
У 2021-му його святкуватимуть 2 травня.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.