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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Геннадія: найкращі привітання в СМС та листівках

22 лютого – День ангела Геннадія. Що означає ім’я, а також привітання з іменинами дивіться на Фактах ICTV.

День ангела Геннадія: найкращі привітання в СМС та листівках

Значення імені Геннадій

Це ім’я має давньогрецьке коріння. За однією з версій, воно означає благородний, за іншою – рід, зв’язок з родом.

Раніше це ім’я було дуже популярне в Україні, однак нині батьки не так часто називають так своїх дітей. Геннадії з дитинства мають бешкетний характер, вони дуже рухливі, допитливі.

Однак також вони дуже охайні, що може переростати у нездоровий перфекціонізм.

Привітання з Днем ангела Геннадія у СМС

***

Гено, у житті таким і залишайся,
Успіху багато май.
З Днем ангела тебе я вітаю,
Везіння ніколи не втрачай!

***

Нехай планета обертається,
Годинник невпинно біжить.
У тебе, Гено, все справдиться,
Не зупиняйся ні на мить.

***

Гено, побажати хочу успіху,
Бути таким, як є, завжди,
Життя хай буде втіхою
Побільше щастя та краси.

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Фото: Pixabay

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