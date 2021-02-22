День ангела Валентини 23 лютого: привітання і значення імені

День ангела Валентини святкують кілька разів на рік, зокрема 23 лютого. Ім’я Валентина означає сильна, здорова та походить від чоловічого імені Валентин.

Дівчата з таким іменем зазвичай вирізняються щирістю, безкорисливістю та щедрістю. Валентини – дуже запальні за характером, вони можуть бути агресивними, однак через кілька хвилин самі прийдуть миритися.

Факти ICTV підготували привітання в СМС та листівках, щоб ви могли привітати дівчат і жінок на ім’я Валентина.

СМС-привітання з днем ангела Валентини

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В День іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають із усіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***

В день святковий гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валі помагає,

Ангел-покровитель!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Валентини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою життя стежиною!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Валю, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць у віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Валю, вітає!

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Валентино! З Днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти найкрасивіша й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава.

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасним,

А небо завжди буде світлим та ясним!

***

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