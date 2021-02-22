День ангела Валентини 23 лютого: привітання і значення імені

День ангела Валентини святкують кілька разів на рік, зокрема 23 лютого. Ім’я Валентина означає сильна, здорова та походить від чоловічого імені Валентин.
Дівчата з таким іменем зазвичай вирізняються щирістю, безкорисливістю та щедрістю. Валентини – дуже запальні за характером, вони можуть бути агресивними, однак через кілька хвилин самі прийдуть миритися.
Факти ICTV підготували привітання в СМС та листівках, щоб ви могли привітати дівчат і жінок на ім’я Валентина.
СМС-привітання з днем ангела Валентини
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В День іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають із усіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
***
В день святковий гріють душу
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Валі помагає,
Ангел-покровитель!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Валентини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою життя стежиною!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Валю, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць у віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Валю, вітає!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Валентино! З Днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти найкрасивіша й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава.
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно, мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасним,
А небо завжди буде світлим та ясним!
***
Яскраві листівки з днем ангела Валентини
Церковні свята у 2021
Дати великих свят, коли Масляна, багатоденні та одноденні пости, в які дні потрібно поминати померлих родичів – вся ця інформація зібрана у православному календарі на 2021.
До речі, на період з 22 до 28 лютого випадає суцільна седмиця – Тиждень Митаря і Фарисея. У ці сім днів немає посту.