Погода на тиждень в Україні з 22 до 26 лютого 2021

Погода в Україні в останній тиждень лютого, з 22 до 26 числа, буде теплою, лише вночі протягом усього тижня стовпчики термометрів опускатимуться нижче нуля.

Погода у понеділок, 22 лютого

У перший день тижня в Україні у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях синоптики прогнозують невеликий сніг із дощем. На решті територій України – без опадів.

Денна температура повітря на Заході та Півдні сягатиме 9°, нічна – до -7°.

Погода у вівторок, 23 лютого

У вівторок удень у східних областях України буде до -11° й сніжитиме протягом усієї доби, тоді як у західних областях температура повітря прогріється подекуди до +12°. Також синоптики прогнозують невелику хмарність.

Погода у середу, 24 лютого

У середу сніжитиме на Півночі, у Центрі та на Півдні. Найхолодніше буде на Сході. Там удень буде до -9° удень та до -19° уночі. На Заході буде тепло і вдень – до +14° , і вночі – до +2°.

Погода в четвер, 25 лютого

25 лютого все ще буде морозно на Сході – до -4° удень та до -10° уночі. На решті територій – до +13° удень та до -6° уночі.

Погода у п’ятницю, 26 лютого

У п’ятницю буде тепло у всіх областях України. Стовпчики термометрів покажуть до +13° удень та від -9° до +1 уночі. Опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди на 2021 рік

За прогнозами вчених із Метеорологічного бюро Великої Британії, температура Землі в 2021 році буде на 0,91-1,15° вища, ніж в 1850-1900 роках. Середня температура становитиме 1,03°.

2021 рік може стати сьомим за рахунком, який наблизиться до вищезгаданої позначки або перевищить її.

Детальніше про прогноз погоди на 2021 рік читайте в матеріалі Фактів ICTV.