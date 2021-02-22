Календар неофіційних свят на 2021 рік

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.
Теж саме стосується таких свят, як, до прикладу, Всесвітній день посмішки або ж Всесвітній день сну. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе.
Читайте: Місячний календар 2021 – чого не можна робити та в які дати
Січень
- 19 січня – Всесвітні день снігу (третя неділя січня)
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 22 січня – День Соборності і Свободи України
- 25 січня – День студента (Тетянин день)
- 25 січня – Китайський Новий рік (припадає на перший новий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого)
- 26 січня – Всесвітній день митниці
- 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 26 січня – Міжнародний день без інтернету (остання неділя січня)
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
- 29 січня – День пам’яті героїв Крут
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра
Лютий
- 2 лютого – День бабака
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 13 лютого – Всесвітній день радіо
- 14 лютого – День святого Валентина (День всіх закоханих)
- 14 лютого – День комп’ютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини, а також День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України
Березень
- 1 березня – Всесвітній день компліменту
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 9 березня – Всесвітній день діджея
- 15 березня – День захисту прав споживачів
- 15 березня – Всесвітній день сну (третя п’ятниця березня)
- 20 березня – Міжнародний день щастя
- 21 березня – Всесвітній день поезії
- 22 березня – День таксиста
- 25 березня – День Служби безпеки України
- 27 березня – Всесвітній день театру
Квітень
- 1 квітня – День сміху (День дурня)
- 4 квітня – Міжнародний день інтернету
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я
- 12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики
- 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони України
- 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні
- 18 квітня – Міжнародний день цирку (третя субота квітня)
- 22 квітня – Міжнародний день секретаря (середа останнього повного тижня квітня)
- 23 квітня – Всеукраїнський день психолога
- 25 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня)
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
- 30 квітня – День прикордонника
Травень
- 10 травня – День матері (друга неділя травня)
- 15 травня – Міжнародний день сімей
- 16 травня – День науки в Україні (третя субота травня), День Європи в Україні (третя субота травня)
- 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога
- 21 травня – Всесвітній день вишиванки (третій четвер травня)
- 23 травня – День морської піхоти України
- 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
- 30 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України (остання субота травня)
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну
Червень
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
- 6 червня – День журналіста в Україні
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 14 червня – Міжнародний день блогера
- 21 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)
- 25 червня – День митної служби України
- 27 червня – Міжнародний день рибальства
- 28 червня – День молоді України (остання неділя червня)
Липень
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста
- 4 липня – День Національної поліції України
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку
- 12 липня – День рибалки (друга неділя липня)
- 11 липня – Всесвітній день шоколаду
- 16 липня – День бухгалтера України
- 26 липня – День системного адміністратора
Серпень
- 1 серпня – День інкасатора
- 2 серпня – День Повітряних сил ЗСУ (перша неділя серпня)
- 9 серпня – День будівельника (друга неділя серпня)
- 19 серпня – Всесвітній день фотографії
- 23 серпня – День Державного прапора України
- 29 серпня – День авіації України (остання субота серпня)
- 30 серпня – День шахтаря (остання неділя серпня)
Вересень
- 1 вересня – День знань
- 9 вересня – Міжнародний день краси
- 12 вересня – День українського кіно (друга субота вересня), День фізкультури і спорту
- 13 вересня – День танкіста в Україні (друга неділя вересня)
- 13 вересня – День програміста
- 17 вересня – День рятувальника України
- 21 вересня – Міжнародний день миру
- 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
- 26 вересня – Всесвітній день контрацепції
- 27 вересня – Всесвітній день туризму
- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек
Жовтень
- 1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня – Всесвітній день посмішки (перша п’ятниця жовтня)
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин
- 5 жовтня – Міжнародний день лікаря (перший понеділок жовтня)
- 8 жовтня – День юриста України
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
- 16 жовтня – День Шефа
- 18 жовтня – День працівників харчової промисловості (третя неділя жовтня)
- 25 жовтня – День автомобіліста (остання неділя жовтня)
- 31 жовтня – Хеловін
Листопад
- 1 листопада – Міжнародний день вегана
- 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
- 9 листопада – День української писемності та мови
- 11 листопада – Всесвітній день шопінгу
- 13 листопада – Міжнародний день незрячих
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
- 17 листопада – Міжнародний день студентів
- 19 листопада – Міжнародний день чоловіків
- 21 листопада – День Гідності та Свободи
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення
- 21 листопада – День десантно-штурмових військ ЗСУ
- 27 листопада – Чорна п’ятниця (остання п’ятниця листопада)
- 30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин
Грудень
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
- 4 грудня – День обіймів
- 5 грудня – День працівників статистики
- 6 грудня – День Збройних Сил України
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні
- 8 грудня – День благодійності
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 15 грудня – Міжнародний день чаю
- 22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України
- 24 грудня – День працівників архівних установ України
- 28 грудня – Міжнародний день кіно
Державні свята у 2021 році
Календар свят на 2021 рік в Україні буде насиченим. Розпочнеться рік з кількох додаткових вихідних на новорічні свята. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочивати – 115.
У календарі на 2021 рік буде понад десяток офіційних святкових днів.