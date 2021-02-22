Засновники застосунку Clubhouse, який ніяк не запустять у повному обсязі, розробляють способи монетизації в соціальній мережі. А доки вони розбираються з цим, великі компанії вже зосередилися на формуванні своєї цільової аудиторії в новій соцмережі. Як це відбувається, а також, в які скандали втрапив Clubhouse, – розкажуть Факти ICTV.

Усе вже придумано задовго до вас – монетизація в Clubhouse

Команда Clubhouse, в яку входить лише дев’ять співробітників, готує способи монетизації в мережі, але поки що жоден із них не працює. Однак заповзятливі користувачі вже знайшли способи заробити у Clubhouse.

Перший і найочевидніший варіант – кімнати з платним входом. Також можна запускати спонсорські кімнати – щоб хтось оплачував ваше мовлення. Наприклад, бренд кави хоче рекламу на Clubhouse.

Як варіант, там можна проводити конференції зі спікерами, модераторами, а за вхід брати гроші.

Ніхто не заперечує, що може з’явитися нова професія – модератор у Clubhouse, який створюватиме бесіди, знаходитиме незвичайні теми і запрошуватиме цікавих людей.

Підключаємося! ICTV на Clubhouse

Для щасливчиків, які знайшли заповітні інвайти, канал ICTV створив свої затишні кімнати на Clubhouse.

Користувачі уже можуть прослухати комедійні шоу телеканалу, зокрема Дизель шоу.

Як збільшити кількість клієнтів за рахунок Clubhouse – А-Банк розповідає

А-Банк і інших вирішив потішити, і про себе не забув. Так, установа пропонує інвайти за реєстрацію у мобільному додатку АБанк24.

Що для цього потрібно?

Завантажуємо додаток АБанк24 на AppleStore;

Реєструємося та активуємо зелену карту;

Пишемо у підтримку застосунку Хочу в Клаб.

Клієнтам банку достатньо просто написати в чат підтримки Хочу в Клаб.

Крім того, для тих, хто не скористався своїм інвайтом, банк пропонує 200 грн, щоб викупити його назад.

Позови меня с собой: як Пугачова підкорювала Clubhouse

Clubhouse ще й запустити нормально не встигли, а там вже плодяться фейки. Найгучніший, мабуть, пов’язаний з так званою Аллою Пугачовою.

Алла Борисівна приєдналася до однієї з бесід і почала відповідати на запитання слухачів. Одне з запитань: З ким би ви хотіли заспівати в дуеті? Пугачова, не замислюючись, відповіла, що зі Світланою Лободою.

На запитання про те, як схуднути, Пугачова відповіла трьома слова: Звернися до дієтолога.

Ба більше, Пугачова не посоромилася і заспівала для слухачів у Clubhouse пісню Позови меня с собой. Може, трек – це натяк на рідкісні інвайти, адже у застосунок можна потрапити тільки, якщо вас туди хтось покличе і надішле запрошення.

Однак, хоч би як тішилися користувачі Clubhouse, це була підставна Пугачова. І чоловік Примадонни Максим Галкін, і її концертний директор Олена Чупракова підтвердили, що користувачі в соцмережі точно спілкувалися з кимось іншим.

Ніколи такого не було і ось знову: Роскомнагляд висунув вимогу до Clubhouse

Каменем спотикання став російський пропагандист Володимир Соловйов, якому аж надто швидко закрили доступ у Clubhouse. Чоловік, який називає себе журналістом, зайшов у соцмережу, створив бесіду під назвою Чому не злетіла квір-революція в Росії? Для тих, хто не знає, квір – це термін для позначення людей, які належать до сексуальних меншин. Однак незабаром на його акаунт масово почали скаржитися користувачі, і Соловйова заблокували.

17 лютого 2021 року Роскомнагляд почав вимагати від сервісу Clubhouse відновити доступ до акаунту Володимиру Соловйову.

У Роскомнагляді вважають, що це “порушує права громадян на доступ до інформації та її вільне поширення”. Звучить як жарт, адже саме Роскомнагляд довгий час намагався заблокувати Telegram.



До речі, Clubhouse вони ще й штрафом в один мільйон рублів погрожують.

Феномен Clubhouse або гостре бажання доторкнутися до тих, хто недосяжний

Загалом масштабна хвиля популярності прийшла до Clubhouse після того, як бізнесмен Ілон Маск заявив, мовляв, він уже зареєструвався і навіть протестив соцмережу.

Clubhouse дає можливість поспілкуватися з різними людьми на різні теми, зокрема із зірками.

Якщо той же Instagram або Facebook – це радше односторонній зв’язок, бо знаменитості там рідко собі фривольністі дозволяють, то Clubhouse – такий собі openspace.

Однак поки що під питанням, як же перевірити, з ким ти говориш там, оскільки просто не бачиш, хто перебуває по той бік екрана.

Другий фактор – пандемія, куди без неї у наш час. Люди більше сидять вдома, менше спілкуються з іншими і подорожують. А Clubhouse просто дає можливість зайвий раз виговоритися.

Також під питанням доля Clubhouse, адже раніше вже були подібні проекти, які або не витримували конкуренції, або аудиторія просто втрачала до них інтерес.

Так, Yik Yak – застосунок із анонімними чатами для студентів – залучив $73 млн від інвесторів і оцінювався у $400 млн, але проект закрили. Snapchat просто забрав всю аудиторію звідти.

У 2010 році став популярним анонімний застосунок для незнайомців Chatroulette, але учасники почали там з’являтися голими, і проект закрили.

Деякі люди вважають, що Clubhouse – прекрасна аудіо-альтернатива Twitter, тому в нього є всі шанси зайняти своє місце під сонцем.

Ну і третій варіант це те, що застосунок як розробку просто викупить інша компанія. Наприклад, Spotify, де досі немає функції живого спілкування.

Що таке Clubhouse, інвайт і до чого така таємничість

На початку лютого 2021 року Google почали розривати запити Що таке Clubhouse, навіщо потрібні інвайти. Щоб далеко не ходити, переходьте за посиланням і читайте все, що нині відомо про секретну соцмережу.

До слова, Clubhouse доступний для завантаження лише користувачам iPhone.