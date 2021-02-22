Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марса

Марсохід американського аерокосмічного агентства NASA, який 18 лютого зробив успішну посадку на Марсі, надіслав на Землю перше відео та аудіо з планети.
Всього на борту марсохода міститься 23 відеокамери. Вони підтримують масштабування та реалістичну передачу кольору.
Також на ровері є два мікрофони, які дозволяють записувати звук, не спотворюючи його.
Станом на 22 лютого марсохід Perseverance відправив вже понад 20 тис. фото з Червоної планети, однак відео та аудіозапис відправив вперше.
У NASA також повідомили, що всі системи ровера Perseverance працюють нормально.
Марсохід Perseverance
18 лютого 2021 року американське аерокосмічне агентство NASA посадило на Марс ровер Perseverance. Марсохід покинув Землю 30 липня 2020 року, а через більш ніж півроку здійснив успішну на Марс.
Посадка Perseverance пройшла у прямому ефірі. Марсохід сів на Марс за сім хвилин – саме стільки часу йому знадобилося, щоб увійти в атмосферу та приземлитися на поверхню планети.
Під час посадки орбітальна станція робила фотографії планети та відправляла їх в центр управління NASA, які згодом опублікували у мережі.