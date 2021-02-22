Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марса

Марсохід американського аерокосмічного агентства NASA, який 18 лютого зробив успішну посадку на Марсі, надіслав на Землю перше відео та аудіо з планети.

Всього на борту марсохода міститься 23 відеокамери. Вони підтримують масштабування та реалістичну передачу кольору.

Також на ровері є два мікрофони, які дозволяють записувати звук, не спотворюючи його.

Станом на 22 лютого марсохід Perseverance відправив вже понад 20 тис. фото з Червоної планети, однак відео та аудіозапис відправив вперше.

У NASA також повідомили, що всі системи ровера Perseverance працюють нормально.

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Марсохід Perseverance

18 лютого 2021 року американське аерокосмічне агентство NASA посадило на Марс ровер Perseverance. Марсохід покинув Землю 30 липня 2020 року, а через більш ніж півроку здійснив успішну на Марс.

Посадка Perseverance пройшла у прямому ефірі. Марсохід сів на Марс за сім хвилин – саме стільки часу йому знадобилося, щоб увійти в атмосферу та приземлитися на поверхню планети.

Під час посадки орбітальна станція робила фотографії планети та відправляла їх в центр управління NASA, які згодом опублікували у мережі.