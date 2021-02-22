Погода на 22 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 22 лютого має бути переважно сонячною, але місцями можливі опади.

У західних областях країни синоптики прогнозують потепління до +9 градусів вдень та до -7 вночі. Погода буде сонячна, місцями хмарно.

У північних областях України передбачається середня температура +5 градусів вдень та -2 вночі.

На Сході стовпчик термометра вдень підніметься не вище +6 градусів, а вночі опуститься до -3.

У південних областях синоптики прогнозують потепління до +9 вдень та до +2 вночі.

Погода на лютий

За прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.