29 липня 2020 року за церковним календарем святкують іменини Валентини. Це ім’я латинського походження і в перекладі означає: сильна, здорова, життєздатна.

А ще усі жінки з цим ім’ям дуже добрі та людяні.

Якщо серед ваших близьких та друзів є жінки з таким ім’ям, привітайте їх з іменинами віршем або СМС з добірки Фактів ICTV.

***

Сьогодні, Валя, лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валі помагає,

Ангел-покровитель!

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї та радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Календар церковних свят на серпень 2020

У церковному календарі на серпень 2020 сім великих свят. У цьому місяці шанують пам’ять пророка Іллі та пам’ять трьох святинь Животворящого Хреста Господнього. Також вшановують Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня.

14 серпня розпочинається Успенський піст. Закінчується він 27 серпня.

Список церковних свят на серпень 2020 дивіться на Фактах ICTV.