До Землі 22 лютого наблизиться астероїд 2020 XU6 розміром із стадіон, та ще кілька невеличких астероїдів.

За інформацією науково-дослідницького центру NASA JPL, розмір космічного об’єкта 2020 XU6 становить 213 метрів.

Він наблизиться до планети на відстань понад 4 млн км.

Також 22 лютого до Землі на відстань близько 5,6 млн км наблизиться астероїд 2020 BV9, розмір якого становить 23 м, і на 6,9 млн км – астероїд +2021 CC5, діаметр якого становить 40 м.

22 січня NASA повідомляло, що повз Землю пролетить космічний камінь, відомий як 2020 YE5, розміром 55 метрів. Він мав пролетіти на відстані близько 400 тис. км від Землі.

Оскільки проліт астероїда був досить близьким із поверхнею Землі, астронавти визначили його як об’єкт, що зближується з Землею (NEO), але виключили ймовірність його зіткнення із планетою.