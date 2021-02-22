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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Своя операційна система та гнучкий екран: Huawei представила новий смартфон

Китайська компанія Huawei представила новий смартфон Huawei Mate X2, який має гнучкий дисплей.

Huawei

Пристрій стане одним із перших смартфонів Huawei, який зможе працювати на власній операційній системі HarmonyOS.

Деякі з ключових функцій Mate X2:

  • зовнішній і внутрішній екран, який відображається, коли телефон розкладений;
  • зовнішній дисплей становить 6,45 дюйма, а внутрішній – 8 дюймів;
  • задня камера з 4 датчиками масштабування і глибини;
  • процесор – Kirin 9000, фірмовий чіп Huawei.

Версія з внутрішньою пам’яттю 256 Гб коштуватиме від $2 785 (77,6 тис. грн), а модель у 512 Гб стартує від $2 900.

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Продаж почнеться у Китаї вже з 25 лютого. Водночас компанія не оголосила, чи буде пристрій також доступний на міжнародних ринках.

Бюджетні смартфони

Якщо ви вирішили оновити свій смартфон, Факти ICTV зібрали для вас 10 найкращих моделей телефонів до 10 тис. гривень.

У підбірці є телефони брендів Huawei, Xiaomi, Samsung та Redmi.

Джерело: CNBC

Фото: Dreamstime

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