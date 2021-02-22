Китайська компанія Huawei представила новий смартфон Huawei Mate X2, який має гнучкий дисплей.

Пристрій стане одним із перших смартфонів Huawei, який зможе працювати на власній операційній системі HarmonyOS.

Деякі з ключових функцій Mate X2:

зовнішній і внутрішній екран, який відображається, коли телефон розкладений;

зовнішній дисплей становить 6,45 дюйма, а внутрішній – 8 дюймів;

задня камера з 4 датчиками масштабування і глибини;

процесор – Kirin 9000, фірмовий чіп Huawei.

Версія з внутрішньою пам’яттю 256 Гб коштуватиме від $2 785 (77,6 тис. грн), а модель у 512 Гб стартує від $2 900.

Продаж почнеться у Китаї вже з 25 лютого. Водночас компанія не оголосила, чи буде пристрій також доступний на міжнародних ринках.

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