У німецькому місті Байройт перукар Андреас Нуіссль на електронному аукціоні продав запис на стрижку за €422.

Перукар виставив на Ebay аукціон, де лотом став запис на першу стрижку після закінчення локдауну в Німеччині.

Він зазначив, що початкова ціна лоту становила €288. Однак учасники аукціону підняли її до €422. Переможцем став 43-річний місцевий житель Міхаель Гопф.

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Нуіссль зможе прийняти першого клієнта на стрижку після 7 березня, коли закінчиться карантин у Німеччині.

Німеччина подовжила до 7 березня жорсткі обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Ці обмеження діють у країні з 16 грудня 2020 року. Вони передбачають закриття всіх магазинів, окрім продуктових, салонів краси, спортивних клубів, басейнів, музеїв, театрів, пабів та ресторанів.

Детальніше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Andreas Nuissl