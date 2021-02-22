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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

У Німеччині перукар продав запис на першу стрижку після локдауну за €422

У німецькому місті Байройт перукар Андреас Нуіссль на електронному аукціоні продав запис на стрижку  за €422.

стрижка

Перукар виставив на Ebay аукціон, де лотом став запис на першу стрижку після закінчення локдауну в Німеччині.

Він зазначив, що початкова ціна лоту становила €288. Однак учасники аукціону підняли її до €422. Переможцем став 43-річний місцевий житель Міхаель Гопф.

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Нуіссль зможе прийняти першого клієнта на стрижку після 7 березня, коли закінчиться карантин у Німеччині.

Німеччина подовжила до 7 березня жорсткі обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Ці обмеження діють у країні з 16 грудня 2020 року. Вони передбачають закриття всіх магазинів, окрім продуктових, салонів краси, спортивних клубів, басейнів, музеїв, театрів, пабів та ресторанів.

Детальніше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело:  Andreas Nuissl

Фото: Depositphotos

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