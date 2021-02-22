23 лютого за ініціативою організації Humane Society International відзначають Міжнародний день стерилізації тварин.

До цього дня у світі проводять різні заходи, що спрямовані на популяризацію стерилізації тварин.

Також сьогодні вшановують пам’ять святого Прохора Печерського.

Іменини 23 лютого відзначають Валентина, Ганна, Антон, Аркадій, Галина, Прохор, Симон, Полікарп, Серенус, Харлампій, Ізабелла.

Прикмети на 23 лютого:

морозна погода сьогодні віщує теплий березень;

іній на деревах – до дощового літа;

ясний Місяць на небі віщує грозові дощ;

розпочата цього дня справа матиме вдале завершення.

Що не можна робити 23 лютого:

конфліктувати;

сильно змінювати свої плани;

відкладати справи на потім.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат.