Коли в Україні святкують День захисника і чому з цим святом припинили вітати усіх причетних 23 лютого – читайте в матеріалі.

Яке свято 14 жовтня 2021 року

Щороку 14 жовтня відзначають День захисника України. Святкувати його у цей день почали з 2014 року, коли президент підписав відповідний указ.

Дата 14 жовтня була обрана не випадково. Адже саме на цей день припадає велике православне свято – Покрова Пресвятої Богородиці, яку українські козаки вважали своєю заступницею. Вони зображували її на хоругвах, молилися у походах і називали церкви на її честь.

Також 14 жовтня 1942 року вважається символічним днем створення Української повстанської армії.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Яке свято в Україні тепер замість 23 лютого

До 2014 року 23 лютого в Україні святкували День захисника Вітчизни. Він був встановлений в СРСР у 1922 році як День Червоної армії і флоту. А після Другої світової війни з 1949 року свято мало назву День Радянської армії і Військово-морського флоту.

З 1999 по 2014 рік офіційне державне свято з назвою День захисника Вітчизни святкували в Україні за радянською традицією 23 лютого.

Але коли у 2014 році російські війська анексували Крим і вторглися на Донбас, розв’язавши війну, президентським указом було скасоване святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Так 14 жовтня з’явилося нове свято – День захисника України.

Яке свято в Україні 23 лютого

23 лютого в Україні – звичайний день, жодних свят сьогодні немає. Тільки за церковним календарем у цей день вшановують пам’ять святих Прохора і Харлампія.

Сьогодні сонце починає підніматися високо над горизонтом, а морози поступово відступають.

Фото: Міноборони