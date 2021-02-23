Соціальна мережа Clubhouse підтвердила, що в додатку стався витік даних.

Одному з користувачів вдалося потрапити в кілька кімнат і отримати доступ до розмов, які він потім транслював на інший сайт.

Clubhouse заявив, що заблокував користувача. Компанія також встановила нові заходи безпеки для запобігання повторної потокової передачі розмов.

Інтернет-обсерваторія Стенфордського університету першою повідомила про інцидент, але технічний директор програми Девід Тіль підкреслив, що поширення даних не було зловмисним або зломом. Замість цього він сказав, що це більше пов’язано з тим, що користувач вирішив порушити умови обслуговування Clubhouse.

Злом даних є навмисними і зазвичай здійснюються кимось, хто зламав систему для крадіжки даних.

З іншого боку, витік даних – це інцидент, під час якого конфіденційна інформація потрапляє в середовище, що не має дозволу на доступ до інформації.

Інцидент стався через те, що користувач зрозумів, що можна одночасно перебувати в кількох чатах.

Зрозумівши, як це працює, користувач міг підключити API Clubhouse до свого веб-сайту і поділитися своїм логіном віддалено з будь-яким користувачем в інтернеті, який хотів слухати аудіочати з програми.

Засновники додатки Clubhouse розробляють способи монетизації в соціальній мережі. А поки вони розбираються з цим, великі компанії вже зосередилися на формуванні своєї цільової аудиторії в новій соцмережі.

Як це відбувається, а також, в які скандали догодив Clubhouse – розкажуть Факти ICTV.