Жінки з іменем Галина святкують День ангела 23 лютого.

Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте та спокійне море, тому жінки з цим іменем дуже врівноважені. Разом із тим, вони досить імпульсивні – їхні рішення часто залежать від емоцій.

Галини досягають успіху завдяки самостійності та працьовитості. Крім того, вони – надійні та вірні друзі.

Факти ICTV підготували кращі привітання в листівках із Днем ангела Галини 2021.

У березні в Україні буде лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Оскільки 8 березня цьогоріч буде в понеділок, українці матимуть один додатковий вихідний.

Ознайомитись із календарем свят на березень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.