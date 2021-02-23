PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Галини: красиві привітання в листівках

Жінки з іменем Галина святкують День ангела 23 лютого.

День ангела Галини: красиві привітання в листівках

Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте та спокійне море, тому жінки з цим іменем дуже врівноважені. Разом із тим, вони досить імпульсивні – їхні рішення часто залежать від емоцій.

Галини досягають успіху завдяки самостійності та працьовитості. Крім того, вони – надійні та вірні друзі.

Факти ICTV підготували кращі привітання в листівках із Днем ангела Галини 2021.

Читайте
Масляна і початок Великого посту: церковний календар на березень 2021

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

У березні в Україні буде лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Оскільки 8 березня цьогоріч буде в понеділок, українці матимуть один додатковий вихідний.

Ознайомитись із календарем свят на березень 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка