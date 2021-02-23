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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Галини – найкращі привітання у СМС

23 лютого іменини відзначає Галина. Ім’я походить від грецького слова галене (спокій, тиша).

Квіти

Галина з дитинства розуміє, чого хоче і, приступивши до справи, заздалегідь знає, як досягти мети. Вона скрізь встигає і водночас залишається привабливою та чарівною. Завдяки своїй працьовитості Галина може вийти з найважчої ситуації.

Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з днем ангела Галини.

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Календар неофіційних свят на 2021 рік

***

Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з днем ангела Галини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Галино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Нехай під крилами своїми
Галину ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.

***

В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!

Календар свят на березень

У календарі на березень 2021 налічується 24 свята. У першому місяці весни лише одне державне свято – Міжнародний жіночий день (8 березня).

Окрім того, українці у березні відзначатимуть Всесвітній день цивільної оборони (1 березня), Всесвітній день письменника (3 березня), Міжнародний день ді-джея (9 березня), День землевпорядника (13 березня), День захисту прав споживачів (14 березня).

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