Ілон Маск втратив $15 млрд за день після твітів про біткоїн

Статки керівника компанії Tesla Ілона Маска за добу скоротилися на $15,2 млрд. Тепер у нього на рахунку $183 млрд.

Таким чином Маск опустився на друге місце в рейтингу найбагатших людей у світі. А перше місце знову очолив засновник Amazon Джефф Безос зі $186 млрд.

Статки Маска скоротилися після падіння акцій компанії Tesla на 8,6%, які тепер коштують близько $710 за папір. Це рекордне падіння акцій Маска з вересня 2020 року.

Акції Tesla могли здешевшати через твіти Ілона Маска. Тоді він заявляв, що Bitcoin майже така ж маячня, як готівка. Він написав про це через два тижні після того, як Tesla інвестувала $1,5 млрд у Bitcoin.

Третє місце у списку багатіїв традиційно посідає засновник Microsoft Білл Гейтс зі статками $135 млрд.

На четвертому місці перебуває керівник Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі $118 млрд.

Закриває п’ятірку найбагатших людей планети засновник Facebook Марк Цукерберг з цифрою у понад $97 млрд.

Напередодні Ілон Макс заявив, що біткоїн майже така ж маячня, як готівка. Однак він зазначив, що ключове слово тут майже.