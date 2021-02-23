Календар свят у лютому рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають.

Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст.

Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.

Календарь свят на лютий:

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

4 лютого – День безпечного Інтернету

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день хворого

14 лютого – День Святого Валентина

14 лютого – День комп’ютерника

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого – Стрітення Господнє

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

Календар свят на 2021 рік

В 2021 році календар свят налічує багато пам’ятних дат, а також офіційних державних свят, завдяки яким українці отримають додаткові вихідні.

Дивіться також детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.