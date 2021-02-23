23 лютого за церковним календарем святкують іменини Валентини. Це ім’я латинського походження і в перекладі означає: сильна, здорова, життєздатна.
А ще усі жінки з цим ім’ям дуже добрі та людяні.
Якщо серед ваших близьких та друзів є жінки з таким ім’ям, привітайте їх з іменинами віршем або СМС з добірки Фактів ICTV.
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Сьогодні, Валя, лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Валі помагає,
Ангел-покровитель!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї та радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Православні свята у 2021
Усі великі церковні свята та інші важливі дати зібрані у православному календарі на 2021.
До речі, на період з 22 до 28 лютого випадає суцільна седмиця – Тиждень Митаря і Фарисея.