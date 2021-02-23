У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.
Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою.
Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.
Список православних свят у лютому 2021
- 1 лютого – преподобного Макарія Єгипетського
- 2 лютого – преподобного Євфимія Великого
- 3 лютого – преподобного Максима Грека
- 4 лютого – апостола Тимофія
- 5 лютого – священномучеників Климента і Агафангела
- 6 лютого – преподобної Ксенії
- 7 лютого – ікони Божої Матері Утамуй мої печалі, святителя Григорія Богослова
- 8 лютого – преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна
- 9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста
- 10 лютого – преподобного Єфрема Сіріна
- 11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія
- 12 лютого – собор святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Івана Златоуста
- 13 лютого – святителя Микити
- 14 лютого – передсвяття Стрітення Господнього
- 15 лютого – Стрітення Господнє
- 16 лютого – рівноапостольного Миколая, праведного Симеона і Анни пророчиці
- 17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, праведного Кирила Новоезерського
- 18 лютого – ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії
- 19 лютого – преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка
- 20 лютого – 1 003 Нікомидійських мученики
- 21 лютого – пророка Захарія Серповидця, великомученика Феодора Стратилата
- 22-28 лютого – тиждень Митаря і Фарисея (це суцільна седмиця, коли немає посту)
- 22 лютого – мученика Никифора
- 23 лютого – ікони Божої Матері Вогневидна
- 24 лютого – священномученика Власія, преподобного Дмитра Прилуцького
- 25 лютого – Іверської ікони Божої Матері
- 26 лютого – священномучеників Василя і Гавриїла
- 27 лютого – преподобного Авксентія, рівноапостольного Кирила
- 28 лютого – Віленська ікона Божої Матері, тиждень про блудного сина.
Православні свята у 2021
У церковному календарі на 2021 рік зібрані всі великі православні свята, а також інформація про те, коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.
Повний православний календар на 2021 дивіться на Фактах ICTV.