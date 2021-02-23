Погода на 23 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Нехай повільно, але згідно з прогнозом погоди, в Україну поступово повертається тепло.
На Заході країни буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 6°…8°, вночі -5°…-1°.
У північних регіонах також без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5°…1°, а вночі -5°…-3°. Однак у Сумській області досі буде морозно, а саме до -12°.
У центральних областях хмарно з проясненнями. Вдень -4°…0°, вночі -6°…-3°.
На Сході України досі буде холодно: вдень -11°…-9°, а вночі -13°…-11°.
Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди. Температура вдень 2°…8°, вночі -5°…0°.
Погода на лютий
За прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.
Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.
Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.