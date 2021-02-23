PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україні хоч і повільно, але повертається тепло: погода на 23 лютого (КАРТА)

Нехай повільно, але згідно з прогнозом погоди, в Україну поступово повертається тепло.

pogoda

На Заході країни буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 6°…8°, вночі -5°…-1°.

У північних регіонах також без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5°…1°, а вночі -5°…-3°. Однак у Сумській області досі буде морозно, а саме до -12°.

Читайте
До -11 на Сході та до +14 на Заході: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

У центральних областях хмарно з проясненнями. Вдень -4°…0°, вночі -6°…-3°.

На Сході України досі буде холодно: вдень -11°…-9°, а вночі -13°…-11°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди. Температура вдень 2°…8°, вночі -5°…0°.

Погода на 23 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на лютий

За прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка