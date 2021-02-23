Погода на 23 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Нехай повільно, але згідно з прогнозом погоди, в Україну поступово повертається тепло.

На Заході країни буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 6°…8°, вночі -5°…-1°.

У північних регіонах також без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -5°…1°, а вночі -5°…-3°. Однак у Сумській області досі буде морозно, а саме до -12°.

Читайте До -11 на Сході та до +14 на Заході: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

У центральних областях хмарно з проясненнями. Вдень -4°…0°, вночі -6°…-3°.

На Сході України досі буде холодно: вдень -11°…-9°, а вночі -13°…-11°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди. Температура вдень 2°…8°, вночі -5°…0°.

Погода на лютий

За прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.