24 лютого День святого мученика Власа. Християнська церква в цей день відзначає день пам’яті великомученика Власа, єпископа Севастійського, що жив у IV столітті. У часи цькування християн він жив на горі Аргеос і за свого життя відзначився великим благочестям.

Житіє святих розповідає, що до нього приходили звірі й прилітали птахи з усієї околиці, і Власій наглядав за ними: кого годував, кого лікував і давав прихисток. Також Власій опікувався бідними людьми. На доказ такої опіки розповідається, як святий Влас повернув бідній вдові останнього вепра, якого вкрав вовк.

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Іменини 24 лютого відзначають Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Захар.

Прикмети на 24 лютого:

Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

Грім – до сильних вітрів.

Що не можна робити 24 лютого:

У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї.

Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

Календар свят на березень

У календарі свят на березень українців чекає одне державне свято – Міжнародний жіночий день. Це означає, що громадяни матимуть один додатковий вихідний цього місяця.

Крім того, у календарі чимало неофіційних та професійних свят.