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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Антициклон Ілонка принесе в Україну чергове потепління

У четвер, 25 лютого, антициклон Ілонка повністю витіснить атмосферний фронт північного циклону з території України.

Погода ICTV

Такий прогноз озвучила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у соцмережі.

В Укргідрометцентрі підтвердили, що 25 лютого очікується сонячна погода, без опадів, температура поступово підвищуватиметься, хоча вночі ще холодно.

Максимальні +16 очікуються вдень у західних регіонах, вночі тут близько 0.

На Півдні країни вночі до -4, вдень потепліє до +13.

У центральних областях нічна температура -1 -5, а вдень до +9.

На Півночі вночі 0 -6, вдень – від -2 до +8.

Водночас у східних областях ще сильні морози вночі – від -11 до -13, вдень же -1 +3.

У Києві без істотних опадів, температура вночі 0 +2, вдень +6 +8.

Погода 25 лютого

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Загалом морозну та сніжну погоду в Україні в лютому 2021 прогнозували синоптики, проте обіцяли потепління наприкінці місяця.

А середня місячна температура лютого складе від -3 до +2.

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