У четвер, 25 лютого, антициклон Ілонка повністю витіснить атмосферний фронт північного циклону з території України.
Такий прогноз озвучила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у соцмережі.
В Укргідрометцентрі підтвердили, що 25 лютого очікується сонячна погода, без опадів, температура поступово підвищуватиметься, хоча вночі ще холодно.
Максимальні +16 очікуються вдень у західних регіонах, вночі тут близько 0.
На Півдні країни вночі до -4, вдень потепліє до +13.
У центральних областях нічна температура -1 -5, а вдень до +9.
На Півночі вночі 0 -6, вдень – від -2 до +8.
Водночас у східних областях ще сильні морози вночі – від -11 до -13, вдень же -1 +3.
У Києві без істотних опадів, температура вночі 0 +2, вдень +6 +8.
Загалом морозну та сніжну погоду в Україні в лютому 2021 прогнозували синоптики, проте обіцяли потепління наприкінці місяця.
А середня місячна температура лютого складе від -3 до +2.