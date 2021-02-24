У четвер, 25 лютого, антициклон Ілонка повністю витіснить атмосферний фронт північного циклону з території України.

Такий прогноз озвучила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у соцмережі.

В Укргідрометцентрі підтвердили, що 25 лютого очікується сонячна погода, без опадів, температура поступово підвищуватиметься, хоча вночі ще холодно.

Максимальні +16 очікуються вдень у західних регіонах, вночі тут близько 0.

На Півдні країни вночі до -4, вдень потепліє до +13.

У центральних областях нічна температура -1 -5, а вдень до +9.

На Півночі вночі 0 -6, вдень – від -2 до +8.

Водночас у східних областях ще сильні морози вночі – від -11 до -13, вдень же -1 +3.

У Києві без істотних опадів, температура вночі 0 +2, вдень +6 +8.

Загалом морозну та сніжну погоду в Україні в лютому 2021 прогнозували синоптики, проте обіцяли потепління наприкінці місяця.

А середня місячна температура лютого складе від -3 до +2.