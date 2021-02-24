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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Дмитра: найкращі привітання з іменинами

24 лютого – День ангела Дмитра. Що означає ім’я, а також привітання дивіться на Фактах ICTV.

Чоловік_привітання

Значення імені Дмитро

Ім’я Дмитро має давньогрецьке коріння. Його пов’язують з богинею землеробства та родючості Деметрою, воно означає хлібороб.

В Україні батьки часто називають так своїх синів. Ім’я користувалося популярністю й раніше.

Дмитро з дитинства дуже активний, охоче береться за будь-яку роботу і виконує її на найвищому рівні. Однак може бути непостійним і швидко втрачати інтерес до чергового захоплення.

Привітання з Днем ангела Дмитра у СМС

***

Нехай ім’я Дмитро дарує силу,
А також мудрість та успіх.
Ангел тебе нехай захищає,
Не знати ніколи тобі лиха.

***

Дмитре, у День ангела привітання
Приймай мої,
Бажаю, щоб збулися
Всі мрії твої.

***

Я тобі бажаю, Дімо,
Сили і жити років до ста,
Під захистом ангела-захисника
Нехай збувається мрія твоя!

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Привітання з Днем ангела Дмитра у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

Календар свят на 2021 рік

Протягом року українці традиційно відзначають низку державних, неофіційних та православних свят.

За церковним календарем найбільше свято року – Великдень.

Докладніший календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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