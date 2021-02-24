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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День незалежності Естонії: Google створив новий дудл

До дня незалежності Естонії Google створив новий дудл. 24 лютого виповнюється 103 роки з дня проголошення незалежності республіки.

День незалежності Естонії: Google створив новий дудл

Трохи більше століття тому на балконі Пярнуського театру Ендла було оголошено про суверенітет нації на читанні Маніфесту до народів Естонії.

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Наступного дня, 24 лютого 1918 року, проголошення незалежності Естонії офіційно оформили в столиці Таллінні, і на світ з’явилася Естонська Республіка.

– Сьогоднішній дудл відзначає цю славну річницю, яку щорічно святкують як День незалежності Естонії.

Оскільки щорічні церемонії починаються з підняття триколірного національного прапора над Високим Германом, естонці можуть підключитися до трансляції традиційних урочистостей, не виходячи з дому.

Дудл до Дня святого Валентина

У День святого Валентина, 14 лютого, Google створив святковий дудл, присвячений усім закоханим.

На стартовій сторінці Google поруч з назвою пошуковика з’явилися рожеві, червоні і золотисті серця. Сама назва Google також стала рожевою.

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