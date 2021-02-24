Весняний манікюр 2021 на короткі нігті (ФОТО)

Короткі нігті – це завжди стильно та актуально. Велику увагу у весняному манікюрі 2021 надають як ніжним, так і яскравим кольорам, які вдало перегукуються із барвами природи.

Цього року особливої популярності набувають всі відтінки синього, техніка nail-art з фольгою та омбре.

Тож яким повинен бути ідеальний весняний манікюр гель-лаком на короткі нігті – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Квітковий бум

Для весняного манікюру 2021 характерний квітковий дизайн, який є найдоречнішим у цей період року.











Ідеї весняного манікюру 2021 на короткі нігті / 3 фотографии

Головне – не відступати від палітри природи, адже неправильно підібрані кольори, які не притаманні тій чи іншій рослині, можуть зіпсувати ваш задум.

Пастельні кольори

Ніжний манікюр на короткі нігті створить відчуття легкості у вашому образі. У тренді цієї весни будуть пастельні кольори, особливо з використанням техніки омбре.











Ідеї весняного манікюру 2021 на короткі нігті / 3 фотографии

До речі, такий красивий манікюр на короткі нігті виглядає дуже елегантно, тому, обравши саме такий варіант, ви не прогадаєте.

Барвистість та nail-art з фольгою

Барвистість – те, з чим асоціюється квітуча пора року. Весняний манікюр 2020 характерний використанням у його дизайні яскравих та контрастних кольорів.























Ідеї весняного манікюру 2021 на короткі нігті / 6 фотографий

За допомогою фольги можна створити цілу палітру кольорів на ваших нігтях. Таке рішення виглядає святково і щодня надаватиме вам хорошого настрою.

Синій тренд

Всі відтінки синього увійшли в моду весною. Тому тут можна вдало експериментувати та обирати свій ідеальний манікюр.











Ідеї весняного манікюру 2021 на короткі нігті / 3 фотографии

Червона пантера

Якщо ж ніжність вам не до душі, то у трендах манікюру 2020 вам пропонується екстремально гарячий колір – червоний.











Ідеї весняного манікюру 2021 на короткі нігті / 3 фотографии

Такий вибір роблять, переважно, тільки впевнені у собі жінки, які не бояться бути в центрі уваги та точно знають, чого вони хочуть.

Виглядати на висоті може будь-яка жінка, якщо вдало підібрати свій стиль. Пам’ятайте, що красивий весняний манікюр на короткі нігті завжди доповнить ваш образ та зробить його яскравим та свіжим.

До слова, Факти ICTV підібрали манікюр на 8 березня: кращі ідеї.