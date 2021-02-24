Погода на 24 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Згідно з прогнозами синоптиків, 24 лютого в Україні очікується мінлива погода.

У західних регіонах буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 6°…10°, вночі -4°…0°.

На Півночі країни пройде мокрий сніг. Вдень -3°…2°, вночі -14°…-1°.

У центральних областях також опади у вигляді мокрого снігу. Стовпчики термометрів покажуть -5°…0° вдень і -13°…-4° вночі.

На Сході України хмарна з проясненнями погода. Вдень -8°…-5°, вночі -19°…-14°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить ясної погоди, без опадів. Температура вдень -3°…1°, вночі -6°…0°.

Погода на лютий

За прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень.

Мінімальні -9 можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3 до +2.