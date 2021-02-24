Докладний гороскоп на повний місяць 27 лютого 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

27 лютого о 10.18 за київським часом чекайте на повний місяць у Діві.

Місяць характеризує основні життєві потреби, інстинкти та емоції, які в день повного місяця значно посилюються. Кожна людина зміни фаз Місяця відчуває на собі, помічає трансформації в самопочутті та настрої.

Повний місяць – особливий час, коли енергетика простору змінюється і сил стає забагато. У карті місячних відповідностей якостям повного місяця відповідає Марс, планета активності, сили, войовничості. У цей день з’являється можливість виконати безліч справ, однак важливо бути послідовними, щоб не наробити помилок. Проте у цей день можливі емоційні зриви, безсоння, якщо не вийде виконати фізичну роботу.

Повний місяць 27 лютого очікується в суботу, цей день тижня перебуває під управлінням Сатурна. Це позитивний фактор, який допоможе оформити і закріпити результат, структурувати будь-які процеси. Управитель повного місяця у знаці Діви – Меркурій, а він допоможе краще зрозуміти події, які відбуваються навколо, усунути плутанину у справах і думках. Водночас, велика ймовірність безпричинної різкої зміни настрою. Спонтанні рішення і поспіх у справах можуть погіршити ситуацію.

Намагайтеся не зачіпати політичні та фінансові теми у цей повний місяць, інакше конфлікти неминучі.

Вдалий день для того, щоб виставити на продаж все, що хочете. Більшість отримають нагороду за виконану роботу.

Слушна нагода, щоб відновити заняття спортом, сісти на дієту, провести профілактичні заходи, обстеження або діагностику.

У людей з чутливими шлунком і кишечником можуть виникнути проблеми з травленням. Краще відмовитися від жирної та важкої їжі, хоча б в період повного місяця, за день до і після, поки Місяць у Діві.

У день повного місяця можна планувати щось нове і розписувати по пунктах всі дії, але починати щось нове не варто – відкладіть це до молодика 13 березня.

У день повного місяця 27 лютого краще відмовитися від участі у світських заходах, обмежити себе у розвагах. Якщо трапляються конфлікти, то їх важливо вирішувати на паритетній основі, не ображати партнера. Цей повний місяць запускає процес поступового і повільного розвитку. Найближчі два тижні після повного місяця ми будемо під впливом Діви, тому заради гармонії необхідне терпіння, копітка праця, зосередженість.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

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