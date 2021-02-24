Twitter заблокував 100 пов’язаних з Росією акаунтів

Компанія Twitter заблокувала назавжди 373 акаунтів, 100 з яких пов’язані з Росією.

Про це вона повідомила в офіційній заяві.

– Наше перше розслідування виявило і видалило мережу з 69 підроблених аккаунтів, які мають надійну прив’язати до російських державних суб’єктів.

Деякі з цих повідомлень доповнювали розповіді, які були пов’язані з російським урядом, водночас інша частина мережі була зосереджена на підрив віри в альянс НАТО і його стабільність.

Друга група із 31 аккаунту — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень – Ольгинською фабрикою тролів. Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.

Читайте Трампу не дозволять повернутися до Twitter

Загалом Twitter заблокував акаунти, пов’язані з Росією, Вірменією та Іраном. Зокрема 35 акаунтів, пов’язаних з урядом Вірменії, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан.

Справа про дезінформацію

Керівники компаній Facebook, Twitter та Google нададуть свідчення у справі про дезінформацію у мережі. Слухання пройдуть у Комітеті Палати представників США з енергетики та торгівлі.

На слуханнях будуть присутні керівник Facebook Марк Цукерберг, очільник Twitter Джек Дорсі та гендиректор Google Сундар Пічаї.

Керівників заслухають 25 березня 2021 року у дистанційному режимі.

Джерело: Twitter