У Telegram з’явилася функція автоматичного видалення повідомлень в чаті. Її можна застосувати лише для тих повідомлень, які надіслали після таймера.

Після встановлення таймера, повідомлення зникають через 24 години або сім днів після відправки.

Повідомлення, які відправили раніше, залишатимуться в історії чату. Зворотний відлік починається одразу після надсилання повідомлення.

Також можна увімкнути автоматичне видалення у групах та каналах, де ви маєте права адміністратора.

Щоб увімкнути автовидалення, натисніть правою кнопкою миші на чаті в списку і виберіть Очистити історію > Очистити чат > Увімкнути автовидалення.

Джерело: Telegram