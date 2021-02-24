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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

У Telegram з’явилася можливість автоматичного видалення повідомлень в чаті

У Telegram з’явилася функція автоматичного видалення повідомлень в чаті. Її можна застосувати лише для тих повідомлень, які надіслали після таймера.

У Telegram з’явилася можливість автоматичного видалення повідомлень в чаті

Після встановлення таймера, повідомлення зникають через 24 години або сім днів після відправки.

Повідомлення, які відправили раніше, залишатимуться в історії чату. Зворотний відлік починається одразу після надсилання повідомлення.

Також можна увімкнути автоматичне видалення у групах та каналах, де ви маєте права адміністратора.

Щоб увімкнути автовидалення, натисніть правою кнопкою миші на чаті в списку і виберіть Очистити історію > Очистити чат > Увімкнути автовидалення.

Джерело: Telegram

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